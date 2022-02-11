Красноярским школьникам ограничат возможность общения между уроками

В Красноярском крае решили ограничить общение школьников на переменах из-за коронавируса. Такая мера вошла в число очередных изменений, внесённых в «антиковидный» указ регионального правительства.

Власти Красноярского края по рекомендациями Роспотребнадзора внесли ряд изменений в постановление о мерах ограничения распространения коронавируса, сообщает пресс-служба краевого правительства в четверг. Документ, в частности, обязывает руководство общеобразовательных учреждений организовать школьное расписание таким образом, чтобы минимизировать контакты учеников между собой на переменах.

Изменения также регламентируют сроки действия сертификатов о вакцинации и перенесении заболевания – в обоих случаях они будут действовать год. Кроме того, обновлённый документ продлевает красноярцам возможность принять участие в спортивных мероприятиях по государственной программе «Развитие образования» в 2022 году, при этом заполняемость спортзалов не должна превышать 70%.

Красноярские власти также распорядились увеличить охват ПЦР-тестирования на COVID-19 с 200 до 300 исследований на сто тысяч населения.

Напомним, на этой неделе в Кузбассе отменили систему применения QR-кодов.