В сибирском регионе отменили QR-коды

Власти Кузбасса упразднили систему QR-кодов на территории региона. Соответствующее постановление местное правительство опубликовало во вторник.

Правительство Кемеровской области отменило применение в регионе системы QR-кодов, а также других свидетельств о прохождении вакцинации или отсутствии заболевания в общественных местах, сообщили в пресс-службе областной администрации.

«В Кузбассе больше не нужно предъявлять QR-код, сертификат о прививке или справку об отрицательном ПЦР-тесте при посещении общественных мест и мероприятий», — говорится в сообщении правительства Кемеровской области.

Кроме того, наполняемость спортивных объектов в регионе увеличили до 70%. Также в Кузбассе временно сняты ограничения на работу общепитов в ночное время – с 23 часов до шести часов утра.

По данным на 9 февраля, в Кемеровской области зафиксирован 1991 новый случай коронавирусной инфекции, в течение суток скончались семь пациентов. От заболевания лечатся более 18 тысяч жителей региона.

Напомним, в России планируется выдавать сертификаты, свидетельствующие о наличии антител к COVID-19 в результате вакцинации или перенесённого заболевания. Соответствующее федеральное постановление вступит в силу 21 февраля.