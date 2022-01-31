«Стиллайн» выставил на торги долю в новосибирском «Тяжстанкогидропрессе»

Конкурсный управляющий ООО Сервисный металлоцентр «Стиллайн» (ООО СМЦ «Стиллайн») выставил на торги акции банкротящегося новосибирского завода «Тяжстанкогидропресс». Начальная цена лота составляет более 45 млн рублей.

Информация о проведении торгов размещена в едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Согласно документам, конкурсный управляющий ООО СМЦ «Стиллайн» выставил на продажу 65,3 тыс. бездокументарных обыкновенных акций ПАО «Тяжстанкогидропресс» по начальной цене свыше 45,3 млн рублей. Уточняется, что шаг аукциона составляет 5% от начальной цены продажи лота, задаток — 20%.

Помимо акций, на торги также выставлены, в частности, принадлежащие компании здания и земельные участки на улице Сибиряков-Гвардейцев в Новосибирске, инженерные системы и оборудование, офисная техника. Стоимость указанного лота составляет 709 млн рублей. Кроме того, продаже подлежат административное здание, два склада томского филиала компании, транспортные средства, спецтехника и другое. Всего на продажу выставлен 51 лот.

«К участию в торгах 1 допускаются любые юр. и физ. лица, представившие в установленный срок заявку на участие в торгах и перечислившие задаток в установленном порядке», — указано в сообщении.

Отметим, подать заявку на участие в торгах можно с 31 января, провести торги планируется 16 марта.

Как сообщается в центре раскрытия корпоративной информации, ООО «Стиллайн» является мажоритарным акционером банкротящегося «Тяжстанкогидропресса». Его доля в уставном капитале общества составляет около 56,25%. В феврале прошлого года арбитражный суд региона признал компанию банкротом и ввел в ней конкурсное производство.

В октябре 2021 года суд ввел процедуру наблюдения в отношении ПАО «Тяжстанкогидропресс» по делу о банкротстве. Признать предприятие несостоятельным потребовала в июне прошлого года компания «Инструментальные стали» из Каменска-Уральска Свердловской области из-за задолженности в размере 335,6 тыс. рублей. В ходе процесса «Тяжстанкогиропресс» подал заявление о самобанкротстве.