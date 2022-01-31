«Стиллайн» выставил на торги долю в новосибирском «Тяжстанкогидропрессе»

Василий Попов
 
Фото Михаила Перикова

 Конкурсный управляющий ООО Сервисный металлоцентр «Стиллайн» (ООО СМЦ «Стиллайн») выставил на торги акции банкротящегося новосибирского завода «Тяжстанкогидропресс». Начальная цена лота составляет более 45 млн рублей.

Информация о проведении торгов размещена в едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Согласно документам,  конкурсный управляющий ООО СМЦ «Стиллайн» выставил на продажу 65,3 тыс. бездокументарных обыкновенных акций ПАО «Тяжстанкогидропресс» по начальной цене свыше 45,3 млн рублей. Уточняется, что шаг аукциона составляет 5% от начальной цены продажи лота, задаток — 20%.

Помимо акций, на торги также выставлены, в частности, принадлежащие компании здания и земельные участки на улице Сибиряков-Гвардейцев в Новосибирске, инженерные системы и оборудование, офисная техника. Стоимость указанного лота составляет 709 млн рублей. Кроме того, продаже подлежат административное здание, два склада томского филиала компании, транспортные средства, спецтехника и другое. Всего на продажу выставлен 51 лот.

«К участию в торгах 1 допускаются любые юр. и физ. лица, представившие в установленный срок заявку на участие в торгах и перечислившие задаток в установленном порядке», — указано в сообщении.

Отметим, подать заявку на участие в торгах можно с 31 января, провести торги планируется 16 марта.

Как сообщается в центре раскрытия корпоративной информации, ООО «Стиллайн» является мажоритарным акционером банкротящегося «Тяжстанкогидропресса». Его доля в уставном капитале общества составляет около 56,25%. В феврале прошлого года арбитражный суд региона признал компанию банкротом и ввел в ней конкурсное производство.

В октябре 2021 года суд ввел процедуру наблюдения в отношении ПАО «Тяжстанкогидропресс» по делу о банкротстве. Признать предприятие несостоятельным потребовала в июне прошлого года компания «Инструментальные стали» из Каменска-Уральска Свердловской области из-за задолженности в размере 335,6 тыс. рублей. В ходе процесса «Тяжстанкогиропресс» подал заявление о самобанкротстве.

Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook и ВКонтакте
Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
 КОММЕНТИРОВАТЬ

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  