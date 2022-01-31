27 уголовных дел о подделке документов по COVID-19 возбудили в Новосибирской области

В Новосибирской области сотрудники полиции завели почти 30 уголовных дел по фактам продажи поддельных сертификатов о вакцинации против коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил начальник ГУ МВД России по Новосибирской области Андрей Кульков 31 января на оперативном совещании в правительстве региона. По словам Андрея Кулькова, правоохранители возбудили 27 уголовных дел по фактам незаконной реализации документов о вакцинации против COVID-19.

Он также отметил, что в регионе заблокировали один сайт, занимающийся распространением информации о продаже фальшивых документов.

Напомним, в Новосибирской области выявили новый штамм коронавирусной инфекции «омикрон». Его зарегистрировали во всех регионах Сибирского федерального округа.

В Новосибирской области зафиксировали рост уровня заболеваемости COVID-19. Так, если 23 января в регионе за сутки выявили 242 случая заражения коронавирусом, то 30 января число заболевших COVID-19 составило 579 человек — рост почти на 140%.

Для формирования коллективного иммунитета к заболеванию необходима вакцинация. Поставить прививку против коронавирусной инфекции можно как в медицинских учреждениях, так и в торговых центрах. Для удобства жителей региона создана интерактивная карта пунктов вакцинации и лабораторий, где можно сдать ПЦР-тесты и анализы на антитела.