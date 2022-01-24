Штамм коронавируса «омикрон» выявили в Кузбассе

Первый случай заражения штаммом коронавирусной инфекции «омикрон» зарегистрирован в Кузбассе. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.



Штамм коронавируса «омикрон» выявлен в Кемеровской области. Регион стал девятым из десяти субъектов РФ в Сибирском федеральном округе, где официально подтвердились случаи заболевания новым штаммом COVID-19. Ранее штамм «омикрон» выявили у жителей Алтайского края, Омской, Томской, Иркутской областей, республик Тува, Алтай, Хакасия, Красноярского края.

«При проведении молекулярно – генетического мониторинга штаммов возбудителя новой коронавирусной инфекции в Кемеровской области – Кузбассе в биологическом материале больного новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) выявлен геновариант SARS –CoV-2 «Омикрон»», — указано в сообщении.

Уточняется, что пациент не выезжал за пределы Кемеровской области. Заболевание протекало по типу респираторной вирусной инфекции.

По данным оперативного штаба, в Кузбассе за прошедшие сутки коронавирус выявили у 347 человек, от заболевания скончались восемь пациентов. С начала пандемии в регионе зарегистрировали 91 720 случаев заражения COVID-19. Выздоровели 83 986 пациентов, 1 847 человек скончались.

Отметим, в Новосибирской области в настоящий момент официально не зафиксировали случаев заражения штаммом коронавируса «омикрон», однако региональные власти не исключают возможность циркуляции вируса в области. По словам министра здравоохранения Новосибирской области Константина Хальзова, регион готовится к наступлению новой волны коронавирусной инфекции.

По данным оперативного штаба, в Новосибирской области первым компонентом препарата от коронавируса привиты 1 млн 458 тыс. 428 человек, завершили курс с вакцинации 1 млн 383 тыс. 70 жителей региона. Сегодня в Новосибирскую область поступила первая партия вакцины против коронавируса для детей и подростков в возрасте от 12 до 17 лет «Спутник М». Ее направят в ряд поликлиник Новосибирска и медучреждений районов области.