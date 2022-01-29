Роспотребнадзор Новосибирской области опубликовал официальное подтверждение о выявлении в регионе штамма «омикрон». В первый день подтверждено пять случаев заболевания и четыре из них, по данным ведомства, являются завозными.

«По результатам геномного секвенирования SARS-CoV-2 проб биоматериала от заболевших новой коронавирусной инфекцией на 28 января 2022 года в городе Новосибирске подтверждено 5 случаев заболевания новым геновариантом вируса SARS-CoV-2 омикрон», – говорится в сообшении Роспотребнадзора.

Из пяти случаев, по их информации, четыре являются «импортными», один привезен из Киргизской Республики, один – из Республики Конго, два – из других субъектов Российской Федерации.

Напомним, в Новосибирской области на этой неделе было официально объявлено о начале пятой волны коронавирусной инфекции. Область стала последним сибирским регионом, где выявили новый штамм COVID-19 «омикрон» — он распространяется по всей Сибири.