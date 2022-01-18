Новосибирское УФАС выдало предупреждение МУП «Спецавтохозяйство» за отказ заключить договор с перевозчиком мусора

Новосибирские антимонопольщики выдали предупреждение муниципальному унитарному предприятию Новосибирска «Спецавтохозяйство» (МУП «САХ») из-за отказа в заключении договора с одним из крупнейших перевозчиков ТКО в регионе — ООО «Айсберг».

Как сообщает пресс-служба УФАС по Новосибирской области, муниципальное предприятие «Спецавтохозяйство» необоснованно уклонилось от заключения договора с компанией «Айсберг» на размещение отходов, не относящихся к ТКО. Речь идет об отходах вида «Спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная».

Уточняется, что сотрудники ведомства усмотрели в действиях предприятия признаки нарушения закона «О защите конкуренции», так как «Айсберг», в соответствии со своей лицензией, имеет возможность размещать такой тип отходов.

«Новосибирское УФАС России усматривает в действиях МУП г. Новосибирска «Спецавтохозяйство» нарушение антимонопольного законодательства. Согласно предупреждению, предприятие должно направить в адрес ООО «Айсберг» проект договора до 4 февраля 2022 года», — указано в сообщении.

Добавим, в январе текущего года Новосибирское УФАС признало виновным МУП Новосибирска «Спецавтохозяйство» в злоупотреблении доминирующим положением. Предприятие обязали выплатить штраф в размере 300 тыс. рублей за навязывание невыгодных условий договора для перевозчиков.

Напомним, в декабре прошлого года мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил о готовности МУП Новосибирска «Спецавтохозяйство» взять на себя функции регионального оператора по обращению с ТКО вместо ООО «Экология-Новосибирск», подавшего в арбитраж заявление о самобанкротстве.