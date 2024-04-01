В новосибирское «Спецавтохозяйство» пришли с обысками

Павел Ганьшин и Игорь Черных
 
В новосибирское
Директор МУП "САХ" Андрей Зыков. Фото Михаила Перикова

В офисе регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами Новосибирской области проходят следственные действия. Об этом сообщили двое источников «Континента Сибирь» на условиях анонимости. Силовики проводят обыск и выемку документов МУП «САХ».

Сотрудники силовых структур пришли в офис новосибирского муниципального предприятия «Спецавтохозяйство», сообщили «Континенту Сибирь» источники, знакомые с ситуацией. Правоохранители проводят обыск и выемку документов, точная причина этих мероприятий пока неизвестна. По неподтвержденным данным, директор предприятия Андрей Зыков задержан — об этом, в частности, сообщило информагентство ТАСС.

МУП «САХ» является региональным оператором по вывозу твердых коммунальных отходов в Новосибирской области. Осенью 2023 года «Спецавтохозяйство» заключило с региональными властями концессионное соглашение о строительстве двух комплексов по переработке ТКО, а в марте 2024-го МУП «САХ» оказалось в списке муниципальных предприятий, подлежащих приватизации.

Напомним, арестованный некоторое время назад министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов стал фигурантом уголовного дела из-за соглашения, подписанного областным министерством с бывшим мусорным регоператором — «Экология Новосибирск». Архипова обвиняют в том, что подписанное им соглашение, принесло городскому бюджету около 200 миллионов рублей убытков.

Ранее мы сообщали, что новосибирцев оштрафовали за попытку ввезти люксовую одежду на миллионы рублей.

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