Стало известно, сколько денег предоставила группа «ВИС» для нормализации операционной деятельности «Экологии-Новосибирск»

Группа «ВИС» предоставила региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) ООО «Экология-Новосибирск» акционерные займы на сумму порядка 700 млн рублей. Информацию об этом «Континенту Сибирь» сообщили в группе «ВИС» в ответ на запрос издания. Средства направляются в том числе на погашение кредиторской задолженности.

По данным пресс-службы группы «ВИС», акционерные займы были предоставлены компании «Экология-Новосибирск» на осуществление бесперебойной операционной деятельности регоператора, в том числе на погашение кредиторской задолженности и приобретение дополнительной спецтехники и контейнеров в случае такой необходимости.

«Общая сумма предусмотренных на эти цели средств на сегодня составляет порядка 700 млн руб. Группа «ВИС» продолжает выполнение всех поставленных задач по финансовому оздоровлению компании. Прошедший период новогодних праздников показал, что предпринятые меры были оправданы», — сообщили «Континенту Сибирь» в «ВИС».

Уточняется, что благодаря этим займам в настоящее время компания обладает достаточным количеством ресурсов, чтобы выполнять функции регионального оператора и не допустить сбоев в сборе и вывозе отходов на территории Новосибирской области.

«Продолжаются все необходимые процедуры по обеспечению финансовой устойчивости компании и расчетам с кредиторами», — отметили в пресс-службе группы.

Напомним, в декабре 2021 года компания «Экология-Новосибирск» подала иск о самобанкротстве. Общая сумма исковых требований, указанных в заявлении, составила более 1 млрд 858 млн рублей. Как сообщали ранее в пресс-службе организации, указанная мера предпринята, в частности, для «обеспечения бесперебойной операционной деятельности, финансовой устойчивости компании».

Отметим, новосибирские власти подписали приказ о создании комиссии по рассмотрению вопросов о наличии или отсутствии оснований для лишения статуса регоператора по обращению с ТКО на территории региона. Как сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть, в случае необходимости муниципальное предприятие «Спецавтохозяйство» готово взять на себя функции регионального оператора по обращению с ТКО.

Соглашение об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории Новосибирской области между министерством ЖХК и энергетики региона и ООО «Экология-Новосибирск» было заключено в 2018 году. С 1 января 2019 года компания приступила к осуществлению деятельности. Срок действия соглашения составляет 10 лет.