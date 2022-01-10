Новосибирское УФАС уличило муниципальное «Спецавтохозяйство» в злоупотреблении доминирующим положением

Муниципальное унитарное предприятие Новосибирска «Спецавтохозяйство» (МУП «САХ») привлечено к штрафу за нарушение антимонопольного законодательства, сообщает пресс-служба УФАС.

Новосибирское УФАС признало виновным оператора по размещению отходов (ТКО) МУП «Спецавтохозяйство» в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 14.31 КоАП РФ (злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке).

Предприятие обязано выплатить 300 тыс. рублей за навязывание невыгодных условий договора для перевозчиков.

«МУП г. Новосибирска «Спецавтохозяйство», злоупотребляя своим доминирующим положением, навязывало невыгодные условия договора. А именно, учреждение включило в договор на оказание услуг по размещению отходов, не являющихся твердыми коммунальными отходами, требования о предоставлении доступа к системе ГЛОНАСС транспортного средства», — указано в сообщении.

В Новосибирском УФАС отметили, что ранее ведомство направляло предупреждение в адрес МУП «Спецавтохозяйство» о прекращении действий с признаками нарушения закона о защите конкуренции, однако предупреждение не было выполнено в установленный срок.

Напомним, в середине декабря мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил о готовности МУП «Спецавтохозяйство» при необходимости взять на себя функции регоператора по обращению с ТКО вместо ООО «Экология-Новосибирск», которое ранее подало в арбитражный суд Новосибирской области заявление о самобанкротстве. Сумма исковых требований составляет более 1 млрд 858 млн рублей.