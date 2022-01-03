В правительстве взяли на особый контроль ситуацию с вывозом мусора в Новосибирске

Министерство ЖКХ и энергетики Новосибирской области в новогодние праздники продолжает осуществлять контроль за качеством вывоза ТКО. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка отметил, что правительством региона взята на особый контроль ситуация с вывозом мусора и работа регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в праздничные дни. Областное министерство ЖКХ и энергетики организовало дежурство специалистов и «горячую линию» для горожан, чтобы обеспечить стабильный вывоз мусора в период новогодних праздников, также разработан план действий в случае неисполнения установленных обязательств со стороны регионального оператора.

«В этом году ситуация с вывозом ТКО в праздничные дни лучше, чем год назад. Системных сбоев нет. Сейчас мы фиксируем единичные сообщения о проблемах с вывозом ТКО на «горячую линию» министерства. Также отслеживаем сообщения в средствах массовой информации и социальных сетях. Инциденты, в основном, касаются города Новосибирска. Все они оперативно устраняются перевозчиками», – прокомментировал министр ЖКХ и энергетики региона Денис Архипов во время выездного мероприятия по контролю качества вывоза ТКО 2 января.

Министр также обратил внимание на то, что в этом году важнейшей причиной адресных проблем с вывозом ТКО с контейнерных площадок жилых домов стала беспечность автовладельцев, которые оставляют машины у мусорных контейнеров, блокируя подъезд к ним мусоровозов. В праздничный период водители мусоровозов сталкиваются с фактами блокировки внутриквартальных проездов и контейнеров в несколько раз чаще, чем в будние дни.

В пресс-службе правительства добавили, что для стабильного прохождения праздничных дней региональный оператор ООО «Экология-Новосибирск» усилил контроль за работой всех подразделений, а сотрудники «Проектной дирекции МинЖКХиЭ НСО» совершают объезды контейнерных площадок, по которым поступают жалобы на «горячую линию» и в социальных сетях.

Напомним, в декабре 2021 года действующий в Новосибирской области региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами «Экология-Новосибирск» инициировал процедуру наблюдения в рамках процесса самобанкротства.