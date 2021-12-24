Новосибирского мусорного перевозчика дважды потребовали признать банкротом

Крупного новосибирского перевозчика ТКО, компанию «Айсберг», потребовали признать банкротом. В арбитражный суд региона поступило два иска о признании организации несостоятельной.

Информация об исковых заявлениях размещена 23 декабря на сайте арбитражного суда Новосибирской области. Компанию «Айсберг» потребовали признать банкротом новосибирское муниципальное предприятие «Спецавтохозяйство» и московское ООО «Спектр+». Сумма исковых требований первого составляет 64,7 млн рублей, второго — свыше 121, 8 млн рублей. В настоящее время заявления не приняты в производство судом, в связи с чем дата и детали исков не указаны.

Отметим, в апреле текущего года ООО «Спектр+» подало исковое заявление к новосибирскому перевозчику о взыскании задолженности в размере более 128, 6 млн рублей. Позже между компаниями было утверждено мировое соглашение, согласно которому ответчик должен выплатить задолженность шестью платежами, начиная с сентября 2021 года и заканчивая февралем 2022 года.

Основная сумма долга организации составила 121,5 млн рублей, однако компания также должна выплатить договорную неустойку в размере 2 млн рублей. Суд прекратил производство по делу 2 сентября.

МУП Новосибирска «Спецавтохозяйство» также ранее подавало исковые заявления в отношении новосибирского перевозчика ТКО. Так, в конце октября предприятие потребовало взыскать с «Айсберга» 12,7 млн рублей задолженности, а уже 2 ноября подало иск о признании ООО «Айсберг» банкротом. В начале декабря новосибирское «Спецавтохозяйство» отказалось от заявления.

По данным Rusprofile, ООО «Айсберг» зарегистрировано в Новосибирске в 2017 году. Уставный капитал предприятия — 10 тыс. рублей. Учредителями являются предприниматель Ирина Волкова из Ленинградской области и АО «Трест №37 Ленинградспецстрой».

ООО «Айсберг» входит в ГК «Арктика Сити», которая недавно подала четыре иска в суд на компанию «Экологию-Новосибирск» с требованием взыскать долг в размере 665 млн рублей.