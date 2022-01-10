АПЭК оценило вероятность отставки губернатора Томской области

В декабрьском рейтинге влияния глав субъектов РФ эксперты «Агентства политических и экономических коммуникаций» дали прогноз по вероятным отставкам в губернаторском корпусе. Одним из кандидатов на выбытие стал Сергей Жвачкин.

Аналитики «Агентства политических и экономических коммуникаций» (АПЭК) в своём декабрьском докладе выделили глав нескольких регионов России, которые в ближайшем будущем могут покинуть свои посты. В Сибирском федеральном округе такой фигурой стал губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

Вероятность отставки главы этого региона эксперты АПЭК оценивают, как «выше среднего» и связывают с целым рядом факторов. Во-первых, в 2022 году чиновнику исполняется 65 лет. Во-вторых, несмотря на длительное пребывание во главе области (с марта 2012 года – «КС»), по оценке экспертов регион обладает высоким протестным потенциалом, что отрицательно отразилось и на итогах последних выборов в Госдуму. «Единая Россия» набрала в Томской области всего 32,7% голосов.

Оценивая влиятельность губернатора Томской области в сравнении с главами других регионов, эксперты АПЭК в ноябре и декабре 2021 года отвели ему предпоследнее 84 место в рейтинге. Последнее место, также уже два месяца, занимает глава Хакасии Валентин Коновалов.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников, в предыдущие месяцы уже поднявшийся в рейтинге за счёт получения для области большого объёма инфраструктурных кредитов, в декабре отыграл ещё одну позицию. После выступления на совместном заседании Госсовета и Совета по науке и образованию под председательством президента России в качестве главы комиссии Госсовета по направлению «Наука» эксперты отвели Андрею Травникову 26 место в рейтинге.

Александр Усс в сравнении с ноябрём 2021 года в декабре прибавил два пункта влиятельности. Губернатор Красноярского края переместился с 14 на 12 строчку списка АПЭК. Столько же отыграл и Александр Бурков. Губернатор Омской области переместился с 61 на 59 место списка.

Сразу на четыре пункта, с 45 на 41 место, поднялся в рейтинге губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сохранил достигнутые в ноябре позиции и остался на 21 месте рейтинга.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и глава Тывы Владислав Ховалыг по оценке аналитиков потеряли по одному пункту влиятельности. Первый оказался на 53 месте рейтинга, а второй – на 60. Глава Республики Алтай Олег Хорохордин в декабре 2021 года ослабил свои позиции сразу на четыре пункта и занял 66 строчку.

Напомним, что в исследовании Центра информационных коммуникаций «Рейтинг» губернатор Новосибирской области по итогам 2021 года занял в «Национальном рейтинге» глав субъектов РФ ещё более высокую позицию (16 место – «КС»). Прочное положение губернатора в Топе лидеров рейтинга эксперты связали, в частности, с реализацией в Новосибирске и Новосибирской области ряда крупных инфраструктурных проектов, а также успешной кампанией 2021 года по выборам в Госдуму.