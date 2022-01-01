Глава Следственного комитета РФ оценит доводы противников концерта Линдеманна в Новосибирске

29 декабря 2021 года новосибирские православные активисты направили письмо к депутатам Госдумы от региона, в котором просят не допустить в Новосибирске концерт солиста группы «Rammstein» Тилля Линдеманна.

Концерт Тилля Линдеманна в Новосибирске запланирован на 26 января. В письме от 29 декабря ушедшего года, размещённом на сайте концептуального клуба «Русское поле», представители Новосибирского координационного совета в защиту общественной нравственности, культуры и традиционных семейных ценностей просят депутатов Госдумы, представляющих Новосибирскую область, не допустить выступления популярного исполнителя в мегаполисе.

В числе адресатов обращения православных активистов значатся депутаты Госдумы РФ Ренат Сулейманов, Дмитрий Савельев, Александр Аксёненко, Виктор Игнатов, Александр Жуков, Олег Иванинский, Игорь Антропенко и Александр Терентьев.

Авторы письма приводят в тексте обращения ряд фактов свидетельствующих, по их мнению, о вреде нравственности и культуре, который наносит российскому обществу творчество Тилля Линдеманна. В числе прочего представители Новосибирского координационного совета в защиту нравственности отмечают в письме такой факт: «В 2004 году появилась композиция Moskau. В ней Линдеманн, с одной стороны, признается в любви к российской столице, с другой – беззастенчиво объявляет о желании заняться с ней сексом, в первой же строчке называя ее проституткой».

«Просим Вас поддержать наши усилия и инициировать на законодательном уровне заслон подобным систематическим антикультурным явлениям, обратиться от себя с запросом в прокуратуру, в Следственный комитет, в органы госбезопасности по поводу предстоящего события 26 января 2022 года», – заключают своё обращение новосибирские православные активисты, добавляя – «Для того что бы Вам убедиться в том, что такого концерта в Новосибирске допустить никак нельзя, предлагаем посмотреть видео концерта в Париже от 15 апреля 2021 года».

1 января на сайте Следственного комитета Российской Федерации появилась информация о том, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку доводов, изложенных представителями Новосибирского координационного совета в защиту нравственности. «Глава ведомства поручил руководителю следственного управления СК России по Новосибирской области Антону Николаевичу Бадулину организовать проверку доводов общественников и о результатах доложить», – сказано в официальном сообщении.

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