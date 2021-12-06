Андрей Травников вошёл в Топ-30 наиболее влиятельных губернаторов РФ

Политическим трендом ноября стало укрепление влияния глав сибирских субъектов РФ на фоне падения властного авторитета губернаторов дальневосточных регионов.

В начале декабря Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК) подготовило и предоставило в распоряжение «Континента Сибирь» аналитический доклад об изменении ситуации в региональной политике за прошедший месяц. Особого внимания в докладе заслуживает рейтинг политического влияния глав субъектов РФ, который в ноябре 2021 года претерпел значительные изменения.

В частности, наметился нисходящий тренд влияния глав дальневосточных регионов. Благодаря топливному кризису и проблемам с поставками товаров губернатор Приморского края Олег Кожемяко переместился с 15 на 19 место рейтинга, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко с 26 на 30, глава Якутии Айсен Николаев с 30 на 33, а губернатор Магаданской области Сергей Носов с 33 на 41 место.

Падение рейтинга также затронуло губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, потерявшего сразу 6 пунктов и оказавшегося на 54 позиции, и губернатора Забайкалья Александра Осипова, потерявшего 5 пунктов (77 место).

В противовес этой тенденции, губернатор Амурской области Василий Орлов, прибавил 2 пункта влияния, заняв 80 строчку рейтинга, а глава Бурятии Алексей Цыденов – сразу 3 пункта, оказавшись на 63 месте.

Позиции губернаторов Сибирского федерального округа за ноябрь 2021 года в целом заметно укрепились. Например, губернатор Новосибирской области Андрей Травников переместился с 35 на 27 место, что соответствует его возросшему политическому весу в альтернативных каналах коммуникации с федеральными властями. В частности, на прошедшем в Москве XX съезде «Единой России» глава Новосибирской области вошёл в состав Высшего совета правящей партии.

Губернатор Красноярского края Александр Усс переместился с 16 на 14 место рейтинга влиятельности благодаря сообщению о готовности правительства одобрить выделение региону инфраструктурного бюджетного кредита на строительство метрополитена в краевом центре.

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин получил 3 добавочных пункта (62 место списка влиятельности), губернатор Омской области Александр Бурков – 6 пунктов (61 место), а губернатор Иркутской области Игорь Кобзев – сразу 10 пунктов (21 место).

В Сибирском федеральном округе заметно ослабели позиции лишь губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева, который переместился с 38 на 45 место рейтинга. Это произошло на фоне аварии на шахте «Листвяжная», повлекшей за собой масштабные человеческие жертвы.