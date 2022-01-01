Жительница Южно-Сахалинска Зоя Быстрова намерена запустить уникальный тур по мотивам книг о «Гарри Поттере» ещё в 29 городах России.

15 января в 11.00 состоится первый рейс «Хогвартс-Экспресса» из Новосибирска в Бердск. Уникальный поезд, арендованный у железнодорожной компании «Экспресс Пригород» в течение месяца совершит несколько рейсов, каждый из которых продлится около двух часов.

Автором идеи уникального тура стала жительница Южно-Сахалинска Зоя Быстрова, которая впервые организовала такой поезд на Сахалине в феврале 2021 года. Женщина намерена запустить «Хогвартс-Экспресс» в 30 разных городах России, одним из которых станет Новосибирск. После 15 января новосибирский «Хогвартс-Экспресс» отправится в Бердск ещё пять раз: 16, 22, 23, 29 и 30 января.

В своём Instagram-аккаунте Зоя Быстрова рассказала, что «Хогвартс-Экспресс» – это реализация её детской мечты, так как в детстве она увлекалась книгами о Гарри Поттере. Стоимость путешествия на «Хогвартс-Экспрессе» для одного пассажира составит 2500 рублей. При этом к поездке допустят детей старше 4 лет.

Пассажиры поезда, следующего во всемирно известную школу волшебства, смогут принять участие в различных активностях, получить в подарок волшебную палочку, увидеть в вагонах многих персонажей популярной серии фильмов о «Гарри Поттере», а также разнообразные фокусы и научные эксперименты.

Напомним, что в ноябре на железнодорожном вокзале «Новосибирск-Главный» обновились залы ожидания. Сиденья для пассажиров и встречающих стали более функциональными – их оснастили розетками и USB-разъёмами для зарядки мобильных устройств.