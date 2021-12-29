Главу города Яровое на Алтае отстранили от должности 

Суд временно отстранил от занимаемой должности главу города Яровое в Алтайском крае Виталия Самобочего, сообщает пресс-служба правительства края. Он проходит подозреваемым по уголовному делу.

Городское собрание депутатов назначило на должность и.о. главы Ярового Николая Бачурина. Он занял пост 28 декабря.

«Депутатский корпус принял это решение в связи с тем, что 27 декабря Центральный районный суд Барнаула по ходатайству следствия временно отстранил от занимаемой должности главу Ярового Виталия Самобочего, подозреваемого по уголовному делу», — указано в сообщении.

Отстранение главы города от должности связано с уголовным делом, возбужденным из-за срыва отопительного сезона. Так, в ноябре прокуратура организовала проверку исполнения законодательства в жилищно-коммунальной сфере города Яровое из-за сообщения о технологическом сбое в работе оборудования ТЭЦ города.

Выяснилось, что при эксплуатации одного из котлов в ТЭЦ в городе были допущены нарушения требований промышленной безопасности, что привело к снижению температуры в домах и на социальных значимых объектах ниже нормативной. Кроме того, один из котлов не было своевременно отремонтирован к началу зимнего периода.

В середине декабря в городе Яровое вышли из строя два из трех котлоагрегатов. Правоохранители возбудили уголовные дела о нарушении требований промышленной безопасности (ч.1 ст. 217 УК РФ) и халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ).

Напомним, в середине декабря прокуратура Новосибирской области утвердила обвинение экс-начальнику отдела опеки и попечительства министерства труда и соцразвития региона. В отношении бывшего руководителя отдела возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.293 УК РФ (халатность) за неосвоение средств на предоставление жилья детям-сиротам.