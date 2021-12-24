Из-за нехватки угля в Алтайском крае возбуждено уголовное дело

Уголовное дело о халатности возбуждено в Алтайском крае после проверки из-за проблем с обеспечением населения углём, о которых накануне рассказали журналисты президенту Владимиру Путину в ходе итоговой пресс-конференции.

Прокурорская проверка прошла в регионе по поручению заместителя генерального прокурора России Дмитрия Демешина, сообщили в прокуратуре РФ 24 декабря.

Накануне на итоговой пресс-конференции президента России Владимира Путина журналист из Алтайского края рассказала, что в регионе возникли проблемы со своевременным началом отопительного сезона, в том числе из-за высоких цен на угольное топливо.

«По итогам проверки в Локтевском районе выявлены просчёты в организации органами местного самоуправления централизованного теплоснабжения, поскольку на момент начала отопительного сезона 2021-2022 годах муниципальными унитарными предприятиями Успенского, Кировского, Масальского, Ремовского и Гилевского сельсоветов не сформирован установленный законодательством объём запасов угля. Фиксировались также обращения граждан о невозможности приобретения угля для личных нужд», — рассказали в прокуратуре.

Во время визита в Алтайский край Демешин объявил предостережение министру промышленности и энергетики региона Вячеславу Химочке, указав на допущенные нарушения законодательства. При этом прокурору края Антону Герману было поручено оценить, как в регионе прошла подготовка к отопительному периоду, в частности, в плане обеспечения жителей запасами угля.

По результатам проверки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

Ранее по факту нарушения прав граждан при прохождении отопительного сезона в городе Яровое в Алтайском крае было возбуждено ещё одно уголовное дело по признакам халатности. Кроме того, в регионе расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).

Напомним, после проверки на шахте «Листвяжная» в Кузбассе в декабре были выявлены коррупционные нарушения со стороны местных чиновников.