Экс-начальница отдела минтруда Новосибирской области предстанет перед судом по обвинению в халатности

Прокуратура утвердила обвинение бывшему начальнику отдела опеки и попечительства министерства труда и соцразвития Новосибирской области. За неосвоение средств на предоставление жилья детям-сиротам экс-чиновницу могут заключить под стражу на три месяца.

Заместитель прокурора Новосибирской области утвердил обвинительное заключение в отношении бывшего начальника отдела опеки и попечительства министерства труда и социального развития региона.

Как сообщили в областной прокуратуре 14 декабря, уголовное дело заведено по ч.1 ст.293 УК РФ (халатность, то есть неисполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие небрежного отношения к службе, если это повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан). В ведомстве также уточнили, что речь идёт о 55-летней Лене Сафаргалеевой.

По версии следствия, по вине экс-начальницы отдела в 2020 году оказались неосвоенными 14 млн руб., выделенные из бюджета на предоставление жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. В результате без квартир остались как минимум семь человек, которые ранее получили субвенции на приобретение недвижимости.

По данным СУ СКР по Новосибирской области, всего на предоставление жилья детям из льготных категорий было выделено более 500 млн руб.

«Наиболее строгим наказанием, предусмотренным за совершение указанного преступления, является арест на срок до трёх месяцев», — отметили в прокуратуре Новосибирской области.

Уголовное дело будет направлено на рассмотрение в Центральный районный суд Новосибирска.

Напомним, 1 октября министерство труда и социального развития Новосибирской области возглавила Елена Бахарева, сменившая на этом посту Ярослава Фролова.