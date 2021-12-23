Как изменится расписание новосибирских электричек в рождественские праздники?

«Континент Сибирь» узнал, по какому расписанию пригородные поезда Новосибирской области будут курсировать в период с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года.

На период рождественских праздников в Новосибирской области будет изменено расписание пригородных электропоездов. С 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года количество пар поездов на внутриобластных маршрутах будет приведено в соответствие со стандартным графиком выходного дня.

Это означает, что на некоторых направлениях, например на маршруте Новосибирск-Тогучин количество пар поездов будет увеличено. В то же время на направлениях Новосибирск-Искитим, Новосибирск-Мошково и Новосибирск-Коченёво оно, напротив, сократится. В пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги пассажирам порекомендовали учитывать эти изменения в расписании при планировании путешествий.

Кроме того в период рождественских праздников изменения ожидаются и на междугородних железнодорожных маршрутах. В частности, скорой поезд «Экспресс» №857/858 сообщением Новокузнецк-Новосибирск будет дополнительно курсировать 23, 29, 30 декабря 2021 года и 4, 5, 6 января 2022 года (27 декабря 2021 года и 1 января 2022 года поезд осуществлять перевозки не будет – «КС»). В составе поезда – вагоны с сидячими местами первого, второго и третьего классов.

Напомним, что за первые 11 месяцев 2021 года рост контейнерных перевозок зерна на ЗСЖД составил 130%. Также, помимо общего увеличения объёмов контейнерных перевозок, за январь-ноябрь 2021 года на ЗСЖД возрос грузооборот цемента, леса и лома чёрных металлов.