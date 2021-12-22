Ещё один министр Новосибирской области уходит в отставку

Вслед за Алексеем Васильевым и Иваном Шмидтом состав регионального правительства покидает Андрей Даниленко – министр природных ресурсов и экологии.

Источники «Континента Сибирь» в деловых кругах сообщили, что в конце декабря Андрей Даниленко написал заявление об увольнении по собственному желанию с поста министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области.

Принятие отставки министра губернатором нашему изданию подтвердил источник в Законодательном собрании Новосибирской области, сообщив, что произойдёт она уже в январе 2022 года, после окончания отпуска Андрея Даниленко. Собеседник «Континента Сибирь» добавил, что уход министра со своего поста никак не связан с результатами работы чиновника и обусловлен состоянием его здоровья.

Андрей Даниленко – уже третий министр правительства Новосибирской области, который подал в отставку в четвёртом квартале 2021 года. В ноябре с поста министра науки региона ушёл Алексей Васильев, который теперь занял должность специального представителя госкорпорации «Росатом» по проекту НЦФМ (Национальный центр физики и математики – «КС»). А в начале декабря освободилось кресло министра строительства Новосибирской области, которое по состоянию здоровья покинул Иван Шмидт.

Свою трудовую деятельность Андрей Даниленко начал в 1983 году инженером лаборатории контроля поверхностных вод в Центре контроля загрязнения окружающей среды Западно-Сибирского территориального управления по гидрометеорологии и контролю окружающей среды.

С 1992 го 2004 годы он работал в Новосибирском городском комитете по экологии и природным ресурсам, а с августа 2005 года стал заместителем руководителя Управления по технологическому и экологическому надзору Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Новосибирской области.

С 2009 по 2011 годы чиновник трудился в сфере образования, занимая должность ректора в «Региональном институте повышения квалификации».

С 2011 по 2017 год Андрей Даниленко был заместителем руководителя департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области, где курировал направления государственного экологического надзора и разработки и реализации государственных экологических программ, а в 2017-2018 годах работал заместителем руководителя Верхне-Обского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов.

Министром природных ресурсов и экологии Новосибирской области Андрей Даниленко был назначен распоряжением губернатора Новосибирской области от 21.01.2019.