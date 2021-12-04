Экс-глава миннауки Новосибирской области рассказал, какую должность займёт в «Росатоме»

4 декабря Алексей Васильев в последний раз перед своим отъездом в Саров встретился с журналистами. В рамках «общения без галстуков» он рассказал о будущем науки Новосибирска и собственных планах.

О грядущей отставке министра науки Новосибирской области в начале ноября первым сообщил «Континент Сибирь». Алексей Васильев доработал на своём посту до конца месяца, а 4 декабря собрал представителей новосибирских СМИ на прощальную полуторачасовую беседу в формате «без галстуков». В ходе встречи он успел прокомментировать многие вопросы, касающиеся перспектив науки в Новосибирской области.

В частности, экс-министр обратил особое внимание на необходимость продолжения строительства нового кампуса НГУ и другой социальной, транспортной и деловой инфраструктуры в рамках проекта «Академгородок 2.0». По его словам, после завершения строительства «Сибирского кольцевого источника фотонов» («СКИФ») Новосибирск станет точкой притяжения огромного количества учёных из-за рубежа и город должен быть готов к размещению этих специалистов.

Алексей Васильев сообщил, что его переход на новую работу в Сарове Нижегородской области не должен отрицательно сказаться на ходе реализации всех связанных с наукой проектов Новосибирской области, так как в них глубоко погружены губернатор Андрей Травников и его заместитель Ирина Мануйлова. Бывший глава миннауки региона подтвердил информацию источников «Континента Сибирь» о том, что переходит на работу в структуры «Росатома»: «Моя должность официально звучит, как «специальный представитель госкорпорации «Росатом» по проекту НЦФМ (Национальный центр физики и математики)».

«Уже вышло постановление правительства, которое предписывает разработать программу развития (НЦФМ – «КС»), научную программу, чем я сейчас и занимаюсь», – рассказал экс-министр о начале работы в Национальном центре физики и математики. Он добавил, что Центр будет заниматься «действительно масштабными, прорывными проектами», а на его базе планируется создание установок класса «Мегасайенс». Алексей Васильев предположил, что уже скоро сможет подробнее рассказать о проекте: «Я думаю, что в течение месяца, возможно даже до «Технопрома» у нас будет возможность пообсуждать эти вопросы. Может быть и в Новосибирске».

Напомним, что ещё один министр покинул состав правительства Новосибирской области в начале декабря. Позднее мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал предположения источников «Континента Сибирь» о том, что освободившееся кресло может занять действующий вице-мэр Алексей Кондратьев.