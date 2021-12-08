Рост контейнерных перевозок зерна на ЗСЖД составил 130%

За первые 11 месяцев 2021 года Западно-Сибирская железная дорога перевезла на 12,1% больше гружёных контейнеров, чем за этот же период 2020 года.

На Западно-Сибирской железной дороге продолжает устойчиво расти объём контейнерных грузоперевозок. В январе-ноябре 2021 года во всех видах железнодорожного сообщения было перевезено 387,3 тыс. контейнеров ДФЭ (двадцатифутового эквивалента – «КС»), что на 9,2% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Объём перевозок гружёных контейнеров вырос ещё заметнее. За первые 11 месяцев 2021 года по ЗСЖД было перевезено 201,3 тыс. контейнеров ДФЭ с объёмом груза в 3,5 млн. тонн, что на 12,1% больше показателя того же периода прошлого года.

Наибольший прирост объёмов контейнерных перевозок среди отдельных товарных позиций показало зерно. В 2021 году его стали отправлять в контейнерах на 130% больше (11,1 тыс. тонн). На 35,4% приросли контейнерные перевозки лесных грузов (34,1 тыс. тонн). На третьем месте по приросту объёмов продовольственные товары. Их было перевезено на 13,3% больше (22,2 тыс. тонн).

По статистике ЗСЖД, чёрные металлы в 2021 году в контейнерах стали перевозить на 10,9% больше (15,4 тыс. тонн), цветные металлы на 9,1% (5,7 тыс. тонн), а строительные грузы на 8,7% (15,2 тыс. тонн). На 8% выросли объёмы перевозки бумаги (3,3 тыс. тонн), на 5,5% – объёмы перевозки сборных грузов (4,8 тыс. тонн), на 2,8% — объёмы перевозки соды и химикатов (45,7 тыс. тонн).

Напомним, что в начале декабря ЗСЖД публиковало статистику общего роста объёмов грузоперевозок по различным товарным позициям, где наибольший прирост оказался за чёрными металлами.