Какие грузы стали чаще стали отправлять по ЗСЖД?

Восстановление объёмов железнодорожных перевозок продолжает показывать хорошую динамику по сравнению с «пандемийным» 2020 годом. За 11 месяцев текущего года особенно возрос грузооборот цемента, леса и лома чёрных металлов.

За январь-ноябрь 2021 года общая погрузка Западно-Сибирской железной дороги составила 280,5 млн. тонн грузов, что превысило показатель 2020 года на 2,9%. С учётом пробега вагонов в порожнем состоянии грузооборот железной дорогиза первые 11 месяцев текущего года составил 354,9 млрд. тарифных тонно-километров. Таким образом, прирост по сравнению с предыдущим годом составил в 8,6%.

Наиболее заметный прирост грузооборота ЗСЖД зафиксирован по лому черных металлов (+15,2%) с общим объёмом в 1,6 млн. тонн, лесным грузам (+12,4%) при общем объёме перевезённого леса в 1,4 млн. тонн, а также цементу (+11,2%), которого было перевезено 2,1 млн. тонн.

Заслуживают упоминания показатели и других товарных позиций. Объёмы погрузки зерна приросли на 4,1%, железной и марганцевой руды на 3%, каменного угля на 3,7%, а нефти и нефтепродуктов на 1,2%. При этом, на 4,2% сократилась погрузка чёрных металлов, а объём перевозки кокса сохранился на уровне 2020 года.

Напомним, что в сотрудничестве с руководством ЗСЖД в Новосибирске планируется создать пять новых остановочных пунктов в рамках проекта «Городская электричка», а также возвести второй железнодорожный мост через Обь. С 12 декабря в Новосибирске планируется увеличить количество рейсов «Городской электрички». В городе откроют еще четыре маршрута.