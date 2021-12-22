Задержанный вице-спикер красноярского Заксобрания попал в больницу

Заместитель председателя Законодательного собрания Красноярского края от ЛДПР Сергей Натаров попал в больницу после задержания, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу краевого суда.

Экс-депутат Госдумы, заместитель председателя Заксобрания Красноярского края Сергей Натаров находится в больнице. В среду, 22 декабря, Железнодорожный районный суд Красноярска должен был избрать для задержанного меру пресечения.

«Задержанный вице-спикер Заксобрания края Сергей Натаров попал в больницу. Из-за этого он не смог явиться на заседание в Железнодорожный районный суд, где должны были решить вопрос с мерой пресечения для него», — указано в сообщении.

По данным ТАСС, суд отложил избрание меры пресечения Сергею Натарову до 23 декабря. Вице-спикер был задержан накануне. Уточняется, что задержание связано с уголовным делом в отношении бывшего советника губернатора региона, сына вице-спикера Заксобрания Антона Натарова, который был арестован в 2019 году по подозрению в мошенничестве.

По данным следствия, с февраля 2018 года по март 2019 года чиновник и представитель одной из политических партий в Красноярском крае способствовали назначению на руководящие должности компаний своих знакомых для того, чтобы беспрепятственно осваивать бюджетные средства организаций. Деньги выделялись на закупку каменного угля для города Игарка. По неофициальной версии, Натаров-младший является фигурантом этого дела.

Сергей Натаров родился в 1968 году. В 2001 – 2011 годах являлся депутатом Заксобрания Красноярского края, в 2013 был назначен замминистра экономики и регионального развития. В 2016 году был избран депутатом Государственной думы, а в 2021 году занял пост вице-спикера Законодательного собрания края.

Напомним, накануне «Континент Сибирь» сообщал о том, что суд временно отстранил от должности директора Центра креативных индустрий Виктора Буланкина. Причиной такого решения стало уголовное дело о мошенничестве в отношении руководителя организации.