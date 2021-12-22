В Красноярском крае задержан вице-спикер регионального парламента — источники

22 декабря появилась информация о задержании заместителя председателя Законодательного собрания Красноярского края от ЛДПР Сергея Натарова. Предполагается, что неотложное следственное действие связано с уголовными делами в отношении его сына Антона Натарова – экс-советника главы региона Александра Усса.

О задержании зампредседателя Законодательного собрания Красноярского края от ЛДПР, депутата Госдумы прошлого созыва Сергея Натарова сообщили источники информагенства «Запад 24».

По данным собеседников агентства, сейчас с задержанным проводятся следственные действия, в ближайшее время в суд должно поступить ходатайство о его аресте.

Подробности оперативных действий не раскрываются, однако, по данным издания, задержание депутата может быть связано с уголовными делами, по которым проходит сын Сергея Натарова Антон, занимавший пост советника губернатора Красноярского края Александра Усса. Он подозревается в хищении и сейчас находится на свободе.

Как сообщалось, по данным следствия, февраля 2018 года по март 2019 года чиновник и представитель одной из политических партий в Красноярском крае способствовали назначению своих знакомых на руководящие должности. Цель этих действий состояла в том, чтобы беспрепятственно осваивать бюджетные средства организаций, выделяемые на приобретение каменного угля для города Игарка. По неофициальной информации, одним из злоумышленников мог являться Антон Натаров.

Сообщники действовали через подконтрольные им организации, перечисляя средства по фиктивным договорам без фактического оказания услуг. Впоследствии они их обналичивали и передавали организаторам преступной группы. Общая сумма ущерба от этих действий составила как минимум 4 млн руб.

В 2019 году Антон Натаров также был задержан по подозрению в мошенничестве. Вместе с ним были задержаны экс-директор красноярского издания «Дела.ру» Дмитрий Болотов, руководитель информационного портала Newslab Сергей Мурзин, а также коммерческий директор этого ресурса. В это же время в московском аэропорту Шереметьево правоохранители задержали вылетавшего в Милан бухгалтера красноярского отделения ЛДПР Дениса Бундюка.