40-летняя женщина и еще десять человек скончались от коронавируса в Новосибирской области

За минувшие сутки в Новосибирской области выявили 378 случаев заражения коронавирусной инфекцией. От заболевания скончались одиннадцать пациентов.

По данным оперативного штаба, за прошедшие сутки в Новосибирской области от коронавируса скончались трое мужчин в возрасте от 64 до 89 лет, а также восемь женщин от 40 до 84 лет.

В инфекционных стационарах региона с диагнозом COVID-19 или подозрением на него находятся 3 560 пациентов, в том числе 42 ребенка. В реанимации лечатся 323 человека. Аппарат ИВЛ требуется 48 пациентам.

За сутки заболевание выявили у 378 человек, выздоровели 156 пациентов. С начала пандемии в Новосибирской области зафиксировали 90 546 случаев заражения коронавирусом. 60 953 пациента полностью выздоровели, 4 082 — скончались.

В Кузбассе за минувшие сутки зарегистрировали 353 случая заражения коронавирусом, от заболевания умерли пять пациентов. Медицинскую помощь в регионе получают 6 685 человек с диагнозом COVID-19, в стационарах, обсерваторах и на 14-дневной изоляции находится 10 132 человека.

В Алтайском крае за прошедшие сутки выявили 497 случаев коронавируса, выздоровели 580 пациентов. От заболевания скончались 28 человек. В инфекционных госпиталях с диагнозом COVID-19 находятся 2 608 пациентов, еще 215 лечатся в ковидных госпиталях от вирусной пневмонии. Тяжело переносят заболевания 574 человека, искусственная вентиляция легких требуется 193 пациентам.

Напомним, по данным управления Роспотребнадзора по Новосибирской области, в регионе фиксируется незначительное снижение темпов прироста заболеваемости коронавирусом, однако ситуация продолжает оставаться напряженной. По словам новосибирского ученого, новая волна коронавирусной инфекции может произойти в середине или конце января.

С 20 декабря в Новосибирской области расширен перечень организаций, для посещения которых требуется QR-код. В него вошли, в частности, парикмахерские, салоны красоты, косметические, СПА-салоны. QR-код в регионе также будут проверять у родителей при посещении детских новогодних мероприятий.