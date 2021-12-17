В Новосибирске появится развязка с 15 съездами

Мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство транспортной развязки в створе улицы Станиславского.

Документ размещен на муниципальном портале Новосибирска. Разрешение на строительство южной части транспортной развязки в створе улицы Станиславского выдано ООО «Сибирская концессионная компания» группы «ВИС». Уточняется, что объект является одним из этапов строительства четвертого моста через Обь в створе улицы Ипподромской Новосибирска.

Разрешение действует до 17 марта 2023 года. Согласно документу, транспортная развязка будет построена в районе площади Труда и площади Энергетиков Ленинского района Новосибирска. Она предусматривает пятнадцать съездов, количество полос которых варьируется от одной до восьми. Самый длинный съезд будет иметь протяженность 784,6 метра, самый короткий — 53 метра.

Уточняется, что общая площадь земельных участков, в пределах которых будет расположен объект — 207 681 кв.м. (20,7 га).

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал о том, что пролетное строение четвертого моста через Обь в Новосибирске достигло правого берега. К концу 2021 года техническая готовность по всему проекту составит 45%. В рамках строительства объекта в городе ограничили движение по улице Ипподромской на неопределенный срок.