Движение по Ипподромской ограничат ради строительства четвёртого моста в Новосибирске

Автомобильное движение по улице Ипподромской в Новосибирске приостановят с середины сентября более чем на месяц. Здесь будут прокладывать тепловые коммуникации для строящегося четвёртого моста через Обь.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть выпустил постановление о временном ограничении движения по улице Ипподромской с 15 сентября по 20 октября. Как следует из документа от 31 августа, такая мера связана с возведением четвёртого моста через Обь – в рамках работ под улицей Зыряновской будет вестись реконструкция теплотрассы.

«Постановляю ввести с 15.09.2021 по 20.10.2021 временное прекращение движения транспортных средств по улице Ипподромской в Центральном районе путём закрытия проезжей части по направлению движения к площади Инженера Будагова в районе пересечения с улицей Кривощековской до площади Инженера Будагова, обеспечив объезд по улице Кривощековской и улице Мостовой», — говорится в проекте постановления.

Напомним, в июле муниципальное предприятие «Метро МиР» («Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений») обвинило группу «ВИС» в прорыве коллектора в районе площади Труда — по мнению представителей организации, ЧП произошло из-за работ по строительству четвёртого моста через Обь на этом участке. В компании отрицают связь аварии с возведением объекта, однако в августе на другом участке стройки по улице Станционной произошла похожая ситуация – там на проезжей части образовался провал.

Ранее также сообщалось, что мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил ускорить реконструкцию улицы Кедровой из-за жалоб горожан на пробки.