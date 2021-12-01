Ипподромскую магистраль вновь не откроют из-за строительства четвёртого моста в Новосибирске

Ограничение движения на Ипподромской магистрали вновь продляют в Новосибирске, на этот раз на неопределённый срок. Ранее часть улицы перекрывали до конца октября, а затем — до 1 декабря. Как объяснили в мэрии, это связано с работами по строительству четвёртого моста через Обь.

Движение по нечётной стороне проезжей части улицы Ипподромской останется перекрытым со 2 декабря на неопределённый срок, сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска 1 декабря.

Вместе с этим участком будет закрыт сквозной проезд по площади Инженера Будагова, параллельного эстакаде, с улицы Большевистской на Красный проспект.

«Это связано с производством работ по строительству объекта «Мостовой переход через реку Обь в створе улицы Ипподромской в Новосибирске», — сообщили в муниципалитете.

Впервые этот участок перекрывали с 15 сентября по 20 октября, однако ограничение движения было продлено до 1 декабря. При этом ремонтные работы на одном из участков Ипподромской шли в этом сезоне с опережением намеченных сроков.

Напомним, во время прямой линии в среду губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что движение по четвёртому мосту через Обь предполагается открыть в декабре 2022 года. Уже в этом году будет завершена надвижка пролётного строения, то есть мост соединит берега.