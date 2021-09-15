Участок улицы Ипподромской в Новосибирске отремонтируют раньше срока

В Новосибирске участок улицы Ипподромской длиной 1,7 км сдадут на два года раньше срока. Завершить работы планируется в этом году, сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть проконтролировал ход ремонта улицы Ипподромской. По словам главы города, в 2021 году подрядчик планирует сдать участок Ипподромской магистрали от улицы Военной до улицы Гоголя, сообщает пресс-центр мэрии.

«За ремонтом улицы Ипподромской внимательно следят все новосибирцы, ждут его окончания. Потому что это альтернатива Красному проспекту, интенсивность движения здесь крайне высокая. С момента, как эта дорога была введена в эксплуатацию в 2007 году, она не подвергалась капитальному ремонту, проводился только поддерживающий ремонт. Благодаря участию в нацпроекте «Безопасные качественные дороги» мы сможем обновить магистраль на всём ее протяжении — более 5 километров. Ремонт рассчитан на три года, но один из трёх участков будет сдан уже в этом году. Работы идут опережающими темпами», — отметил Анатолий Локоть.

Объект разделен на три участка: первый — от улицы Кривощековской до улицы Военной, второй — от улицы Военной до улицы Гоголя, а третий — от улицы Гоголя до улицы Танковой. Общая протяженность дороги составляет 5,3 км, стоимость работ — 528 млн рублей. На участках выполнят фрезерование старого асфальтового покрытия, ремонт тротуаров, пешеходных дорожек. Также в перечень работ входит установка пешеходного ограждения, устройство двух выравнивающих слоев дополнительного покрытия и другое.

И если участок объекта от улицы Военной до улицы Гоголя планируется сдать в текущем году, завершение работ на участке от улицы Гоголя до улицы Танковой намечено на следующий год. Уже сегодня на нем завершено фрезерование старого асфальта, укладка выравнивающего слоя выполнена на 80%. К ремонту участка Ипподромской магистрали от улицы Кривощековской до улицы Военной приступят после окончания работ на предыдущем участке.

«Это обусловлено сроками строительства развязки четвёртого моста через Обь — начать ремонт на улице Ипподромской будет возможно после завершения работ на путепроводах. Срок сдачи участка — 2023 год», — уточняет пресс-центр мэрии.

Напомним, с 15 сентября по 20 октября в Новосибирске ограничили движение по улице Ипподромской. Временная мера связана с возведением четвертого моста через Обь— в рамках работ под улицей Зыряновской будет вестись реконструкция теплотрассы.