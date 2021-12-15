Четырнадцать человек скончались от коронавируса за сутки в Новосибирской области

С начала пандемии в Новосибирской области от коронавируса умерли 4 016 человек. За прошедшие сутки в регионе скончались четырнадцать пациентов с COVID-19.

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в Новосибирской области от коронавируса умерли восемь мужчин в возрасте от 51 до 86 лет, а также шесть женщин в возрасте от 62 до 81 года.

В инфекционных стационарах региона с диагнозом или подозрением на COVID-19 находятся 3 886 человек, в том числе 48 детей. В отделениях реанимации лечатся 340 человек. Аппарат ИВЛ требуется 54 пациентам.

За сутки в регионе выявили 381 случай заражения коронавирусом, 258 выздоровели. Всего в Новосибирской области зарегистрировали 88 618 случаев коронавируса. Выписаны с выздоровлением 59 819 пациентов, 4 016 — скончались.

В Алтайском крае за минувшие сутки заболевание выявили у 512 человек, от коронавируса скончались 27 человек. В инфекционных госпиталях находятся 2 702 пациента с диагнозом COVID-19, еще 266 лечатся от вирусной пневмонии. Тяжело переносят заболевание 583 человека, искусственная вентиляция легких требуется 223 пациентам.

В Кузбасса за сутки зарегистрировали 350 случаев заражения коронавирусной инфекцией, от заболевания умерли шесть пациентов. Медицинскую помощь в регионе получают 6 246 пациентов с диагнозом COVID-19, в стационарах, обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 11 922 человека.

Напомним, в Новосибирской области до 1 апреля продлили режим повышенной готовности из-за коронавирусной инфекции. В регионе также предлагается расширить список заведений, для посещения которых требуется QR-код, и включить в него парикмахерские, салоны красоты, косметические, спа- и массажные салоны.

По последним данным, в Новосибирской области привились первым компонентом препарата против коронавируса более 1,2 млн человек, завершили вакцинацию свыше 1 млн жителей региона. Достижение коллективного иммунитета к COVID-19 в Новосибирской области ожидается в январе 2022 года.