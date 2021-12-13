В Новосибирской области расширят сферу действия QR-кодов

Правительство Новосибирской области планирует продлить режим повышенной готовности до конца зимнего эпидсезона, а также внести изменения в постановление об ограничительных мерах в связи с коронавирусом. В их числе – расширение списка мест, для посещения которых требуется предъявление QR-кода.

Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавирусной инфекции планируется продлить в Новосибирской области с конца декабря до окончания зимнего эпидемиологического сезона. При этом предполагается, что будут сняты ограничения по заполняемости кафе и ресторанов, а также по расстановке столов и посадочных мест в заведениях общепита.

Об этом сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников на оперативном совещании в правительстве региона 13 декабря.

Также, по словам главы региона, в Новосибирской области планируется приостановить работу детских игровых площадок в период зимних каникул, чтобы избежать большого скопления детей в тесных помещениях. Как отметил губернатор, такое решение рассматривается на фоне роста заболеваемости коронавирусом и ОРВИ среди детей.

«Считаю необходимым остановить работу детских развлекательных центров и комнат в период зимних каникул, чтобы не допускать скученность детей в малых помещениях, где трудно обеспечить соблюдение мер санитарной безопасности», — сказал Андрей Травников.

Кроме того, глава управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Александр Щербатов в ходе оперативного совещания предложил расширить перечень заведений, для посещения которых требуется предъявление QR-кода. К таковым, по его мнению, следует отнести парикмахерские и салоны красоты, косметические, спа- и массажные салоны.

Как сообщил Андрей Травников, соответствующее решение будет принято в течение дня и вступит в силу 20 декабря.

«Эти предложения уже были обсуждены и поддержаны на заседании оперативного штаба, и я их тоже поддерживаю», — сообщил губернатор.

Помимо этого, региональное управление Роспотребнадзора готовит предложение о требовании обязательной вакцинации для лиц старше 60 лет. Такую меру планируется ввести уже на этой неделе.

Напомним, 13 декабря стало известно, что Госдума пока не будет рассматривать закон о QR-кодах в транспорте.