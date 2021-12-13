13 декабря спикер нижней палаты Федерального Собрания заявил о том, что законопроект о введении QR-кодов на транспорте будет снят с повестки Госдумы.

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин 13 декабря в своём Telegram-канале сообщил о том, что законопроект о введении QR-кодов на транспорте будет снят с рассмотрения. «В понедельник на совете Государственной Думы обсудим вопрос снятия с повестки рассмотрения этого законопроекта», – написал спикер федерального парламента.

По словам политика, решение об исключении данного законотворческого акта из повестки Госдумы стало «результатом диалога Государственной Думы с правительством на основе учета мнений регионов и обращений граждан».

Вячеслав Володин также добавил, что в конце минувшей недели президент России Владимир Путин подчеркнул, что опрометчивые решения в вопросе введения QR-кодов недопустимы, что нужно «действовать очень аккуратно, взвешенно, не создавать дополнительных проблем» для наших граждан».

Спикер Госдумы акцентировал внимание на призыве президента изучить «самым внимательным образом, готова ли транспортная система для того, чтобы не ограничить права людей» и мощной обратной связи от граждан страны, которая «была услышана».

Напомним читателям, что 8 декабря стало известно о решении властей Новосибирской области продолжить подготовку пакета дополнительных мер поддержки бизнеса в период пандемии коронавирусной инфекции. Данные меры готовятся на основе предложений экспертов НОО «ОПОРА РОССИИ» и должны затронуть, в том числе, предприятия из сфер, наиболее пострадавших от введения режима QR-кодов в регионе.