Суд отправил в СИЗО авиадебошира рейса Магадан-Новосибирск

Обской городской суд Новосибирской области отправил в СИЗО пассажира, который устроил дебош на борту самолета рейса Магадан-Новосибирск, сообщается на сайте суда.

Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу авиадебоширу рейса Магадан-Новосибирск. В отношении него возбуждено уголовное дело по п. «в» части 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Инцидент произошел 8 декабря. По данным МВД России, во время полета мужчина хватал бортпроводника и сидящих впереди людей за одежду, бил ногами в спинки кресел и совершал другие резкие движения, которые представляли опасность для пассажиров. Его задержали после приземления в новосибирском аэропорту Толмачево сотрудники транспортной полиции.

«Демонстрируя пренебрежительное отношение к человеческому достоинству, грубо нарушая общественный порядок, вел себя буйно и агрессивно, приставал к экипажу и пассажирам рейса, вступая с ними в конфликтные ситуации, создавая внешним видом и поведением угрозу причинения себе и окружающим телесных повреждений, а также угрозу безопасности полета», — указано в сообщении.

Уточняется, что пассажир воздушного судна также не реагировал на требования экипажа самолета прекратить хулиганское поведение. В ходе допросов мужчина дал признательные показания.

Напомним, ранее суд оштрафовал на 800 тыс. рублей главу Убинского района Новосибирской области Олега Конюка по делу о незаконной охоте. Ему также запрещено охотиться в течение двух лет.