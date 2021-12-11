Барабинский районный суд Новосибирской области при повторном рассмотрении дела о незаконной охоте оштрафовал на 800 тыс. рублей главу Убинского района Олега Конюка и запретил ему охотиться в течение двух лет, сообщает пресс-служба суда.

Такое же наказание суд назначил еще трем фигурантам. Пятому подсудимому — Михаилу Мазиеву, который признал свою вину в незаконной охоте, суд назначил штраф в 300 тыс. рублей и двухлетний запрет охоты.

Как рассказывал «Континент Сибирь», в незаконной охоте, которая была зафиксирована в декабре 2018 года, подозревались несколько человек. Однако признательные показания дал лишь один из них. Он написал заявление с повинной и получил три года лишения свободы условно с испытательным сроком в полтора года. Остальные участники, в числе которых глава Убинского района Олег Конюк, в преступлении не признались. В итоге им вынесли оправдательные приговоры. Апелляционная инстанция приговор отменила и направила дело на новое рассмотрение.

Ранее следствие предположило, что Алексей Карабак, Виктор Камынин, Александр Нехаев, Олег Конюк и Михаил Мазиев вступили в предварительный сговор, чтобы совершить незаконный отстрел животных на территории Убинского района. У участников были лицензии лишь на отстрел косуль, однако они, по предварительным данным следователей, добыли лосей.

В 2018 году глава Убинского района Олег Конюк также попал под уголовное дело о превышении служебных полномочий.