Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении авиадебошира в Новосибирске

Сотрудники полиции задержали в новосибирском аэропорту Толмачево пассажира, который устроил дебош на борту самолета. В отношении него возбуждено уголовное дело.

По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, 8 декабря в отдел полиции поступило сообщение о том, что экипажу самолета рейса Магадан – Новосибирск требуется помощь полицейских из-за неадекватного поведения одного из пассажиров.

«Прибывшие к месту приземления лайнера сотрудники полиции установили, что во время полета мужчина хватал бортпроводника и сидящих впереди людей за одежду, бил ногами в спинки кресел, совершал другие резкие движения, представляющие опасность для пассажиров. Сотрудники транспортной полиции задержали правонарушителя и доставили его в дежурную часть», — сообщила Ирина Волк.

В отношении мужчины составлены протоколы по ст. 20.1 (Мелкое хулиганство) и 11.17 (Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте) КоАП РФ. Уточняется, что от прохождения медицинского освидетельствования задержанный отказался. Правоохранители продолжают проверку по факту случившегося.

В «МВД Медиа» сообщают, что в отношении авиадебошира правоохранители возбудили уголовное дело по части 1 ст. 213 УК РФ (Хулиганство).

Напомним, в конце октября в Новосибирской области суд вынес приговоры по уголовным делам в отношении двух авиадебоширов, которые вступили в конфликт с полицейскими. Одному из них назначено наказание в виде трех месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.