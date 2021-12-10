Патриарх исследований сибирской тайги: каким запомнится Игорь Коропачинский?

В ночь с 4 на 5 декабря на 94-м году жизни скончался академик РАН Игорь Коропачинский. Он известен во всем мире как выдающийся ученый-дендролог (специалист по лесу), автор полутора сотен научных работ, включая тридцать монографий, один из главных специалистов по сибирской тайге. Он был награжден орденом «Знак Почета» и премией имени академика В. Н. Сукачева.

Игорь Коропачинский родился 16 марта 1928 года в Красноярске. В отличие от многих коллег по Академии наук, свой путь во взрослую жизнь он начал не со студенческой скамьи, в 1942 году из школы шагнул к токарному станку, как и многие его сверстники в ту пору. Правда, как он сам вспоминал впоследствии, сам того не зная, уже тогда имел отношение к Академии наук: работал на заводе, выпускавшем опытные образцы оборонной техники в единственном экземпляре, передовые разработки ученых, например, приспособление для размагничивания кораблей, чтобы защитить их от магнитных мин.

Но все-таки дальше, уже после войны Коропачинский сделал выбор в пользу живой природы, а не «железа», закончил Лесотехнический институт в 1951 году, и с тех пор лес стал главным объектом его научных интересов на всю жизнь. Вскоре после защиты кандидатской диссертации он перешел работать в Институт леса, переехавший в 1959 году из Москвы в Красноярск. Этому институту Игорь Коропачинский отдаст немалую часть своей жизни, и как простой научный сотрудник, и как замдиректора института.

Но все-таки главным местом работы для академика стал Центральный сибирский ботанический сад (ЦСБС) СО РАН, где он 12 лет возглавлял лабораторию дендрологии, уезжал было опять в Институт леса в Красноярск, но в 1982 году, по инициативе председателя Сибирского отделения Академии наук Валентина Афанасьевича Коптюга и академика Дмитрия Константиновича Беляева, вернулся, чтобы руководить уже всем ЦСБС СО РАН.

«Считается, что именно Игорь Юрьевич закрыл «белое пятно» по бореальным лесам Сибири, которые мы привычно зовем сибирской тайгой. До него их изучением мало кто занимался, это требовало довольно сложной экспедиционной работы, которую взял на себя Игорь Юрьевич. И то, что сегодня весь мир знает о значении и состоянии лесов Сибири, — во многом заслуга его экспедиций и научных работ», — вспоминает академик РАН Владимир Константинович Шумный, которого связывала с Коропачинским многолетняя дружба.

Сердце любого ботанического сада во всем мире — это дендрарий, живая коллекция деревьев и кустарников. По воспоминаниям Коропачинского, он участвовал в создании трех дендрариев. Первый закладывали еще в Лесотехническом институте, второй, по его инициативе, был образован возле Института леса в Красноярске. И наконец, затем накопленный опыт он применил в создании знаменитого Арборетума ЦСБС. Эта коллекция древесных растений, естественно произрастающих в Сибирском регионе и в других географических областях, по климату сходных с Сибирью, занимает 30 гектаров и включает в себя 560 видов, гибридов и форм с Дальнего Востока, Северной Америки, Европы, Азии. Дендропарк считается национальным достоянием и многие годы выступает базой для научных экспериментов и практического применения — служит источником видов и форм для широкого внедрения в садово-парковое строительство, озеленение и защитное лесоразведение.

Параллельно с научной деятельностью — экспедициями, командировками, исследованиями и написанием книг — ученый немало сил отдавал организационной работе: входил в состав президиума СО РАН, являлся заместителем председателя Научного совета по интродукции и акклиматизации растений (Совет ботанических садов России), был главным редактором «Сибирского экологического журнала». И даже оставив в 2000 году пост директора Ботсада, до последних дней продолжал участвовать в его работе уже в качестве научного руководителя ЦСБС СО РАН.

Сегодня, когда его не стало, многие люди, знавшие Коропачинского и работавшие с ним, говорят не только о его безусловно важном вкладе в науку, но и о том, какую роль он сыграл в жизни каждого из них, какую память оставил о себе.

«Современные образовательные технологии позволяют получать знания из самых разных источников, поэтому, на мой взгляд, задача учителя — не столько нести знания сами по себе, но — делиться жизненным опытом, формировать мировоззрение, правильное отношение к своему делу и ответственности за него. И в этом отношении Игорь Юрьевич был замечательным учителем, с которым меня свела судьба», — говорит один из учеников академика, директор ЦСБС СО РАН в 2015–2020 гг., д. б. н. Евгений Викторович Банаев.

«Игорь Юрьевич был очень надежным человеком. Если он дал слово, что что-то сделает, то он обязательно выполнял свое обещание. Или, если по каким-то причинам это оказывалось невозможным, обязательно подходил и объяснял, почему сделать не получилось. Это очень ценное и, к сожалению, довольно редкое качество в людях», — подчеркивает Владимир Шумный.