Вход в Ботанический сад в Новосибирске вновь стал платным

Центральный сибирский ботанический сад (ЦСБС) СО РАН в Новосибирске ввел плату за въезд и вход в учреждение. В 2016 году Ботсад также ввел платный вход для посетителей, однако прокуратура признала такое решение незаконным.

Центральный сибирский ботанический сад СО РАН в новосибирском Академгородке ввел плату за вход и въезд на территорию учреждения. Соответствующая информация размещена на сайте ЦСБС СО РАН.

Согласно данным, вход на территорию учреждения для взрослых стоит 50 рублей, для детей — 30 руб., стоимость въезда для легкового автомобиля составляет 250 рублей, для микроавтобуса — 500 рублей, свадебного лимузина или автобуса — 1 000 рублей.

Издание «Родные берега» со ссылкой на приказ директора ботанического сада Виктора Чепиноги уточняет, что плата за вход на территорию учреждения введена с 1 мая текущего года.

«В целях экологического просвещения населения, развития экотуризма, укрепления материально-технической базы Института и в соответствии с 23.1 Устава Института: утвердить с 1 мая 2022 года прейскурант цен на экскурсионные услуги, представляемые ЦСБС СО РАН», – сообщает издание со ссылкой на приказ.

Напомним, в 2016 году в ЦСБС СО РАН пытались ввести плату за вход на территорию учреждения. Так, в частности, стоимость входа для взрослых составляла 25 рублей, для детей — 10 рублей, однако прокуратура посчитала незаконным такое решение. В ведомстве отметили, что установление ограничений для прохода граждан на всей территории ботсада, составляющей более 7,8 млн кв.м., противоречит федеральному законодательству.