Красноярский дендрарий сохранит статус особо охраняемой территории

Завершилось рассмотрение дела о сохранении статуса особо охраняемой территории для дендрария в красноярском Академгородке. Краевой арбитражный суд отказал Красноярскому научному центру СО РАН в требовании снять данный статус с заповедной территории, сообщает пресс-центр краевого правительства.

«В судебном процессе специалисты регионального министерства экологии и прокуратуры края выступали в качестве третьих лиц и активно содействовали коллегам из Минприроды РФ. Совместными усилиями природоохранный статус территории был сохранен», — говорится в сообщении.

По данным краевого минэкологии, в дендрарии произрастает более 700 экземпляров древесных растений, часть из которых уникальны. На данном земельном участке можно встретить и редкие виды растений, занесенные в Красную книгу Красноярского края, а также виды деревьев, заготовка которых не допускается.

Дендрарий площадью 15,15 га расположен в красноярском Академгородке, на высокой террасе левого берега реки Енисей.

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