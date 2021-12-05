Умер руководивший новосибирском ботсадом учёный-дендролог

Российский учёный-дендролог, доктор биологических наук, академик Российской академии наук (РАН) Игорь Коропачинский умер на 94-м году жизни. Академик руководил Центральным сибирским ботаническим садом Сибирского отделения РАН.
Учёный скончался в ночь с 4 на 5 декабря, сообщил «Континенту Сибирь» генеральный директор «Сибирской хлебной корпорации» Дмитрий Терешков.
Ботаник, лесовод-эколог, специалист в области дендрологии и экологии Игорь Коропачинский родился 16 марта 1928 года в Красноярске. В 1951 году окончил лесохозяйственный факультет красноярского Сибирского лесотехнического института, в 1972 году защитил диссертацию доктора биологических наук. В 1987 году избран член-корреспондентом АН СССР, в 1992 году – действительным членом РАН.
С 1983 по 2000 год – директор Центрального сибирского ботанического сада СО РАН. С 2000 года — советник РАН.
Работал главным редактором «Сибирского экологического журнала». Также являлся заместителем председателя Научного совета по интродукции и акклиматизации растений (Совет ботанических садов России), сопредседателем совета Убсунурского международного центра биосферных исследований под эгидой СО РАН и правительства Республики Тыва.
Исследования Игоря Коропачинского в области географии, развития и роста древесных растений в Сибири стали базой для разработки системы организации лесного хозяйства. Под руководством и при участии учёного, в частности, был исследован целый ряд родов древесных растений на обширных территориях Сибири и Дальнего Востока.
Награждён орденом «Знак Почёта» и премией имени академика В.Н. Сукачёва.
Прощание с Игорем Коропачинским состоится 7 декабря в 12 часов в Новосибирском крематории (посёлок Восход).
Напомним, в конце ноября сообщалось о смерти основателя сети новосибирских клиник «Блеск» Дмитрия Воробьёва.