Умер руководивший новосибирском ботсадом учёный-дендролог

Российский учёный-дендролог, доктор биологических наук, академик Российской академии наук (РАН) Игорь Коропачинский умер на 94-м году жизни. Академик руководил Центральным сибирским ботаническим садом Сибирского отделения РАН.

Учёный скончался в ночь с 4 на 5 декабря, сообщил «Континенту Сибирь» генеральный директор «Сибирской хлебной корпорации» Дмитрий Терешков.

Ботаник, лесовод-эколог, специалист в области дендрологии и экологии Игорь Коропачинский родился 16 марта 1928 года в Красноярске. В 1951 году окончил лесохозяйственный факультет красноярского Сибирского лесотехнического института, в 1972 году защитил диссертацию доктора биологических наук. В 1987 году избран член-корреспондентом АН СССР, в 1992 году – действительным членом РАН.

С 1983 по 2000 год – директор Центрального сибирского ботанического сада СО РАН. С 2000 года — советник РАН.

Работал главным редактором «Сибирского экологического журнала». Также являлся заместителем председателя Научного совета по интродукции и акклиматизации растений (Совет ботанических садов России), сопредседателем совета Убсунурского международного центра биосферных исследований под эгидой СО РАН и правительства Республики Тыва.

Исследования Игоря Коропачинского в области географии, развития и роста древесных растений в Сибири стали базой для разработки системы организации лесного хозяйства. Под руководством и при участии учёного, в частности, был исследован целый ряд родов древесных растений на обширных территориях Сибири и Дальнего Востока.

Награждён орденом «Знак Почёта» и премией имени академика В.Н. Сукачёва.

Прощание с Игорем Коропачинским состоится 7 декабря в 12 часов в Новосибирском крематории (посёлок Восход).

Напомним, в конце ноября сообщалось о смерти основателя сети новосибирских клиник «Блеск» Дмитрия Воробьёва.

Ушёл в далёкий путь,

В котором нет конца,

Лишь только есть начало

Как деда и отца

А дальше нет причала.

И реки всех детей

Отцов и матерей,

Которым подарил

Ты счастье этой жизни.

Всех кто благодарил

Взамену тризны,

Велик и знают все

Про твой земной путь.

И врядли кто-нибудь

Теперь такое сможет сделать,

Но не забудь, ты не забудь

Нас, кто ещё ведет свой путь

В земных пределах.

Генеральный директор «Сибирской хлебной корпорации» Дмитрий Терешков