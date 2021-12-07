Четырнадцать новосибирцев скончались от коронавируса за сутки

За минувшие сутки в Новосибирской области от коронавируса умерли четырнадцать человек. Заболевание выявили у 395 жителей региона.

По данным оперативного штаба, в Новосибирской области за прошедшие сутки от коронавируса скончались пятеро мужчин в возрасте от 59 до 83 лет, а также девять женщин в возрасте от 59 до 90 лет. Накануне в регионе зафиксировали новый рекорд по суточной смертности от заболевания. За день в Новосибирской области от коронавируса скончались восемнадцать человек.

В инфекционных стационарах региона с диагнозом COVID-19 или подозрением на него находятся 4 103 пациента, в том числе 48 детей. В отделениях реанимации лечатся 342 человека. Искусственная вентиляция легких требуется 50 пациентам.

За сутки в регионе коронавирус выявили у 395 человек, 207 пациентов выздоровели. С начала пандемии в Новосибирской области зарегистрированы 85 496 случаев коронавируса. 58 170 пациентов полностью выздоровели, 3 907 скончались.

В Алтайском крае за сутки зарегистрировали 519 случаев заражения COVID-19, от заболевания скончались 27 пациентов. В инфекционных госпиталях находятся 3 015 человек с диагнозом COVID-19, еще 306 лечатся от вирусной пневмонии. Тяжело переносят заболевание 612 человек, аппарат ИВЛ требуется 253 пациентам.

В Кузбассе за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 358 жителей региона, скончались три пациента. В стационарах, обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находится 14 609 человек, медицинскую помощь получают 5 460 пациентов с диагнозом COVID-19.

Напомним, в Новосибирской области действует обязательная вакцинация отдельных категорий граждан против коронавируса. Согласно постановлению, первую прививку от заболевания необходимо поставить до 21 ноября, пройти полный курс вакцинации — до 21 декабря. В регионе также введена система QR-кодов при посещении массовых мероприятий и отдельных организаций, в том числе заведений общепита.

Из-за ситуации с коронавирусом власти Новосибирска отменили праздничные мероприятия 31 декабря, а также в ночь на 1 января.