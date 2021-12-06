В Новосибирской области обновлен рекорд по суточной смертности от COVID-19

В Новосибирской области установлен новый рекорд по суточной смертности от коронавирусной инфекции. За один день от заболевания умерли восемнадцать человек.

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в Новосибирской области от коронавируса скончались девять мужчин в возрасте от 57 до 88 лет и девять женщин в возрасте от 64 до 96 лет.

В инфекционных стационарах с диагнозом или подозрением на COVID-19 лечатся 4 029 человек, в том числе 54 ребенка. В отделениях реанимации находятся 330 человек. Аппарат ИВЛ требуется 55 пациентам.

За сутки заболевание подтвердилось у 387 человек, выздоровели 52 пациента. За все время в регионе выявили 5 101 случай коронавируса. 57 963 пациента полностью выздоровели, 3 893 — скончались.

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 517 новых случаев заражения коронавирусом, от заболевания скончались 28 пациентов. В инфекционных госпиталях находятся 3 153 человека с диагнозом COVID-19, еще 306 пациентов лечатся от вирусной пневмонии. Тяжело переносят заболевание 624 человека, искусственная вентиляция легких требуется 258 пациентам.

В Кузбассе за сутки коронавирус выявили у 360 человек, скончались пять пациентов. Медицинскую помощь в регионе получает 5 361 пациент с диагнозом COVID-19, в стационарах, обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 15 237 человек.

Напомним, для формирования коллективного иммунитета к заболеванию необходима вакцинация. По словам губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, при сохранении темпов вакцинации достижение коллективного иммунитета к COVID-19 в регионе ожидается в январе 2022 года.