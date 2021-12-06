Губернатор Новосибирской области поручил усилить в школах внедрение новых цифровых сервисов

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил усилить в школах внедрение сервисов цифровой образовательной среды. Речь идёт, в частности, об информационной системе в рамках проекта «Электронная школа», где сейчас зарегистрировано почти тысяча образовательных учреждений региона, а в электронные журналы выставлено почти 66 миллионов оценок.

Министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь на оперативном совещании 6 декабря доложил губернатору Андрею Травникову о результатах реализации проекта по модернизации государственной информационной системы «Электронная школа» в 2021 году.

Глава региона поддержал предложение министерства, адресованное образовательным организациям, перейти от бумажных журналов к электронным.

«Сегодня все школы в Новосибирской области подключены к высокоскоростному интернету. Это инфраструктура, и нужно продолжить насыщать её удобными сервисами, совершенствовать их. Уважаемые коллеги, просьба активно поддержать внедрение новых сервисов цифровой образовательной среды – за этим будущее, мы вкладываем в это серьезные ресурсы», – подчеркнул Андрей Травников.

В сентябре 2020 года Новосибирская область приступила к реализации проекта по модернизации государственной информационной системы «Электронная школа». На первом этапе к проекту присоединились девять образовательных организаций Новосибирска и Бердска.

В сентябре 2021 года школы региона перешли на новую модернизированную версию системы. Лидерами по основным показателям её использования среди муниципальных районов и городских округов области стали Новосибирский, Куйбышевский, Кыштовский, Болотнинский и Чановский районы, а также наукоград Кольцово.

Сейчас в «Электронной школе» зарегистрировано 984 образовательных организаций с более чем 344,5 учащихся.

Электронный журнал разработан с учётом максимального удобства учителей, учеников и родителей. В системе работают портфолио ученика и преподавателя и электронная библиотека, формируется коммуникационная среда среди пользователей.

Учителя могут анализировать успеваемость учащегося, прослеживая динамику данных, и быстро формировать отчёты по классу и конкретному ребёнку с учётом разных показателей. Аналитика успеваемости доступна в том числе в графическом виде.

Система также позволяет контролировать загруженность учеников за день и неделю – для этого нужно указать время выполнения домашнего задания в минутах. Ученики могут хранить и систематизировать свои успехи в различных областях, а родители — уведомлять классного руководителя о сроках и причинах отсутствия ребёнка, всегда иметь под рукой мониторинг успеваемости в мобильном приложении и получать push-уведомления с оценками.

Среди других возможностей системы «Электронная школа» — обмен сообщениями, в том числе в мессенджере по разным темам, создание индивидуальных заданий, а также использование интегрированных платформ с образовательным контентом (наиболее востребованные – Skysmart и Якласс).

Оценки за выполнение домашнего задания автоматически попадают в электронный журнал.

Министр также доложил губернатору, что до конца 2021 года в системе будет разработан функционал мониторинга распространения COVID-19 и других заболеваний в образовательных учреждениях. В стадии проработки и режим «Одного окна», когда детям и родителям доступно расписание школьных и дополнительных занятий.

Ранее сообщалось о том, что новосибирцы предпочитают проходить Всероссийскую перепись населения на портале Госуслуг.