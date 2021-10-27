Новосибирцы предпочитают проходить Всероссийскую перепись населения на портале Госуслуг

Более 313 тысяч новосибирцев приняли участие во Всероссийской переписи населения в электронном виде на портале Госуслуг. У жителей региона это самый популярный способ пройти опрос, который проводится в стране с 15 октября по 14 ноября.

Как напомнили в правительстве Новосибирской области, на портале Госуслуг можно самостоятельно выбрать подходящее время для участия в переписи. Сделать это можно как с домашнего компьютера, так и с мобильного телефона, необходимо только иметь стандартную или подтвержденную учётную запись. После окончания опроса формируется QR-код, свидетельствующий о прохождении процедуры, который нужно будет показать переписчику.

В правительстве региона также отмечают, что все способы участия в онлайн-переписи населения полностью безопасны, поскольку данные обезличены и передаются в зашифрованном виде по защищенным каналам. Заполненная анкета на портале Госуслуг не сохраняется, а вся информация передается только в Росстат в обезличенном виде. Невозможно и скопировать данные с планшета переписчика.

Напомним, Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября. Заполнить переписные анкеты можно самостоятельно на портале Госуслуг, в МФЦ и на переписных участках в районах области. Можно также дождаться переписчика дома. Предъявлять какие-либо документы при этом не нужно.

Работа по подготовке региона к Всероссийской переписи населения координировались специальной комиссией при правительстве Новосибирской области.

Предварительные итоги переписи населения Росстат опубликует в апреле 2022 года, а окончательные – в четвёртом квартале 2022 года. По данным ведомства на 22 октября, в ней уже приняли участие 14 млн россиян.

С подробной информацией о Всероссийской переписи населения можно ознакомиться на соответствующем сайте.