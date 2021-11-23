Новосибирский вирусолог порекомендовал сдавать два ПЦР-теста по выздоровлению от COVID-19

Отрицательный результат одного ПЦР-теста не является гарантией отсутствия коронавируса в организме человека, сообщил в эфире радио Sputnik вирусолог, профессор Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов.

По словам специалиста, отрицательный результат одного ПЦР-теста не всегда дает точный результат. Пробу для анализа чаще всего берут из носоглотки пациента, когда вирус может перейти в другую часть организма человека.

«Дело в том, что проба на ПЦР, взятая из носоглотки, определяет наличие вируса в носоглотке. Из носоглотки, как известно, вирус довольно быстро уходит: он может уйти в легкие, в кровь, в кишечник», — уточнил вирусолог Сергей Нетесов.

Он добавил, что ПЦР-тест следует сдавать два раза с интервалом примерно в три дня. Вирусолог посоветовал взять пробу из носоглотки, а затем дополнительно исследовать кровь. Результат станет дополнительной гарантией, что COVID-19 отсутствует в организме человека. Он уточнил, что отсутствие частиц коронавируса также сможет подтвердить анализ на антитела.

«Самое лучшее, когда хороший уровень антител класса IgG и нет антител класса IgM (иммуноглобулины IgM считаются маркером острого течения инфекционного заболевания — прим. «Континент Сибирь»). Это означает, что острая инфекция прошла минимум месяц назад. Если уровень IgM все еще высокий, это означает, что вирус, вполне возможно, еще циркулирует», — сообщил вирусолог.

Сергей Нетесов подчеркнул, что не стоит забывать о риске повторного заражения коронавирусом. Снизить вероятность заболевания и предотвратить тяжелое течение ковида можно за счет вакцинации.

Напомним, в Новосибирской области действует обязательная вакцинация отдельных категорий граждан против коронавируса. В их число входят, в частности, работники сферы торговли, бытовых услуг, общественного питания и другие. Вакцинация необходима для формирования коллективного иммунитета к заболеванию.

По последним данным, первым компонентом вакцины от COVID-19 привито 1 млн 104 тысячи 714 жителей Новосибирской области, полностью прошли курс вакцинации 906 222 человека. Ознакомиться с перечнем пунктов вакцинации от коронавируса можно на интерактивной карте. Кроме пунктов вакцинации от COVID-19 на ней указаны лаборатории, где можно сдать ПЦР-тесты и анализы на антитела.