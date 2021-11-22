Заболеваемость COVID-19 в Новосибирской области снизилась впервые за последние два месяца

Эпидситуация по COVID-19 в Новосибирской области, в целом, остается напряженной, при этом, впервые за последние два месяца на последней, 46-ой неделе отмечается снижение заболеваемости на 0,6%. Об этом на оперативном совещании, которое прошло 22 ноября в областном правительстве, заявила заместитель руководителя Роспотребнадзора Наталья Ильиных.

Она уточнила, что около 85% случаев заболевания ковидом регистрируется среди взрослого населения, также небольшое снижение заболеваемости наблюдается среди возрастных групп 50 лет и старше и среди всех возрастных групп детей.

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов добавил, что в регионе продолжается массовая вакцинация от коронавирусной инфекции.

Всего, по его словам, на территорию Новосибирской области поступило 1 млн 334 тысячи 575 комплектов доз вакцины. Последнее поступление было 19 ноября – 28 800 доз «Гам-КОВИД-Вак», на остатке находятся 224 515 доз вакцины.

«Всего первым компонентом привито 1 млн 104 тысячи 714 жителей Новосибирской области, завершили курс вакцинации 906 222 человека. Жителей старше 60 лет привито 357 954 человека. С нарастающим итогом всего с коронавирусной инфекцией в Новосибирской области зарегистрировано 79 558 заболевших, за последние сутки — 391, госпитализация потребовалась 92 пациентам. Общий коечный фонд составляет 4 785 мест», — отметил министр здравоохранения.

Он также добавил, что с сегодняшнего дня в Новосибирской области начинается вакцинация работников иностранных консульств, а также иностранных граждан, которые осуществляют трудовую деятельность в регионе.

«Учитывая, что у нас почти все работают в городе, мы открыли три пункта вакцинации: на базе первой и шестнадцатой поликлиники, и в Обской центральной городской больнице», — уточнил Константин Хальзов.

Добавим, в Новосибирской области создана вся необходимая инфраструктура для вакцинации от коронавирусной инфекции. С актуальным перечнем действующих пунктов вакцинации можно ознакомиться на интерактивной карте, созданной министерством цифрового развития и связи региона.