Руководство ковидного госпиталя в Новосибирске опровергло информацию об издевательствах над пациенткой

Начальник инфекционного госпиталя больницы № 25 в Новосибирске Алексей Мельник прокомментировал информацию о жестоком обращении с пациенткой.

Напомним, ранее в социальных сетях появилась информация о том, что в ковидном отделении городской клинической больницы №25 в Новосибирске пациентку с диабетом привязывали к кровати, пока она находилась на лечении, а также били, не давали воду и еду. Прокуратура и управление Следственного комитета региона организовали проверки.

«По этой публикации администрация больницы провела служебное расследование: опрошены соседи по палате, медицинский персонал, включая внештатных врачей-консультантов. За время лечения пациентки в инфекционном госпитале мягкая фиксация не применялась. Уход и кормление младший и средний медперсонал осуществлял регулярно и своевременно. Все пациенты стационара больницы № 25 получают пятиразовое питание», — приводит слова специалиста пресс-служба правительства Новосибирской области.

Уточняется, что пациентка проходила лечение по поводу коронавирусной пневмонии среднетяжелого течения. Женщина ранее перенесла два инсульта, среди последствий которых — проявление энцефалопатии со снижением критики. Энцефалопатия — заболевание, при котором дистрофически изменяется ткань мозга, что приводит к нарушению его функции.

«Во время госпитализации пациентка вела себя деструктивно, проявляла признаки умеренно выраженного когнитивного нарушения. Социально не адаптирована», — сообщил Алексей Мельник.

Кожные изменения, которые были представлены на фотографиях в публикациях, специалист объяснил осложнением сахарного диабета. Они были зафиксированы при поступлении пациентки в стационар.

«Изменения были зафиксированы при поступлении пациентки в стационар, о чем имеется запись в истории болезни. Данные изменения зачастую обусловлены недостаточным уходом и некорректной терапией сахарного диабета. Во время лечения пациентка несколько раз была осмотрена врачом-хирургом и получала симптоматическую терапию по поводу кожных изменений», — указано в сообщении.

В связи с публикацией администрация городской клинической больницы № 25 в Новосибирске намерена обратиться в правоохранительные органы с заявлением о привлечении к ответственности за клевету.