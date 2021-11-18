Правоохранители начали проверку издевательств над женщиной в ковидном госпитале в Новосибирске

Сотрудники СУ СК РФ по Новосибирской области и прокуратуры региона начали проверку информации об издевательствах над пожилой пациенткой в ковидном госпитале в Новосибирске.

Правоохранительные органы начали проверку информации об издевательствах над пациенткой с диабетом в ковидном отделении городской клинической больницы №25 в Новосибирске.

«В ходе мониторинга средств массовой информации следственными органами СК России по Новосибирской области выявлена публикация о том, что в медицинском учреждении города Новосибирска женщину с диабетом привязывали к кровати, пока она находилась на лечении. Кроме того, в публикации сообщается, что у нее остались множественные ушибы и раны, которые появились из-за отсутствия движений и ухода», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Новосибирской области.

Сотрудники ведомства организовали доследственную проверку. Следователи проводят комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Проверку также организовали сотрудники прокуратуры Новосибирской области, сообщает пресс-служба ведомства. Правоохранители проверят соблюдение законодательства о здравоохранении, оценят полноту и достаточность оказания пациентке медицинской помощи и своевременность назначения терапии.

Информация об инциденте ранее появилась в социальных сетях. По данным телеграм-канала «Инцидент Новосибирск», у 61-летней женщины начался некроз пальца. Ее положили в стационар в середине октября, провели операцию по удалению большого пальца ноги и выписали с сухой раной. В ноябре у нее диагностировали коронавирус и положили в ковидное отделение больницы.

«Там лечили ковид и не обращали внимания на ногу, привязывали ноги, кровь не поступала — всё передавили вязками, и рана открылась. Вчера положили опять в 25-ю медсанчасть, в хирургию, делать операцию, вот не знаю, отрежут всю ногу или нет», — сообщила дочь пациентки телеграм-каналу.

По данным телеграм-канала «АСТ-54 Black», в учреждении пациентку привязывали к кушетке, били, а также не давали воду и еду.