В рамках нацпроекта «Демография» пожилых жителей Новосибирской области научат пользоваться современными гаджетами, сообщает пресс-служба правительства региона.

Программу обучения компьютерным технологиям реализует министерство труда и социального развития Новосибирской области в рамках регионального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография».

«С развитием цифровых технологий возрастает потребность и у людей старшего возраста осваивать навыки работы с компьютером. Платежи, выплаты, общение с родственниками и друзьями — все эти функции переходят в электронный формат, что особенно актуально в условиях борьбы с новой коронавирусной инфекцией. Начиная с 2016 года, в регионе более 6 тысяч пожилых людей успешно прошли обучение компьютерной грамотности и используют полученный опыт в повседневной жизни», — рассказал о действующем проекте в ходе пресс-тура 17 ноября заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области Владимир Машанов.

Он отметил, что программа обучения компьютерным технологиям реализуется министерством труда и социального развития совместно с региональной общественной организацией «Союз пенсионеров России». В текущем году бюджет мероприятия составил около 608 тыс. рублей.

По завершении обучающего курса слушатели могут самостоятельно работать в сети «Интернет», получать государственные услуги в электронном виде, в том числе записаться на прием в поликлинику или получить загранпаспорт. При этом специалисты расширяют перечень направлений программы в зависимости от потребностей участников проекта. Так, с 2018 года пожилым жителям региона предлагают освоить современные гаджеты — планшеты и смартфоны, включая коммуникации в мессенджерах и социальных сетях.

Партнеры министерства — социально ориентированные некоммерческие организации предлагают и различные форматы обучающих программ: университеты «третьего возраста» и клубы по интересам.

«Среди выпускников уже есть примеры успешных стартапов в интернете, когда хобби становится дополнительным источником доходов. Так, наша коллега, которая увлекается изготовлением масок, нашла своих покупателей в социальных сетях. Многие по объявлениям на рекрутинговых сайтах устраиваются на новую работу», — рассказала о результатах проекта председатель регионального отделения Союза пенсионеров России Ирина Чернышева.

Напомним, в 2021 году более 1 700 пожилых жителей Новосибирской области стали участниками соцпрограмм по нацпроекту «Демография». В текущем году в два раза больше пожилых новосибирцев стали осваивать компьютер, заниматься на тренажерах, общаться с психологом в отделениях дневного пребывания.